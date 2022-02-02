لبنان

اسعار المواد الغذائية على حالها...ومفاجأة رسمية "من العيار الثقيل"!

Lebanon 24
02-02-2022 | 03:15
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لا تزال أسعار  السلع والمواد الغذائية على ارتفاعها رغم تراجع الدولار خلال الساعات الماضية إلى ما دون 20 ألف ليرة، ولم تلحظ أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية أي تغيّر، ولا تزال مسعَّرة على 33 ألف ليرة وما فوق.
على سبيل المثال لا الحصر  فان علبة السردين يتراوح سعرها بين 23 و27 الف ليرة اليوم،فيما سجل سعرها سابقا عندما وصل الدولار الى 33 الف، ما بين 23  و27 الف ليرة.
اما سعر السكر فلا يزال على حاله ولم يشهد اي تراجع. كما  لوحظ اختفاء عدد كبير من السلع ذات الحجم العائلي، كالشاي مثلا،دون وجود اي مبرر منطقي.

وفي اليومين الماضيين اشتكى عدد كبير من المواطنين من الاسعار المرتفعة لمعظم المواد الغذائية والتي لم يتراجع سعرها سوى 2%، وطالبوا بمقاطعة المواد الغذائية والاستهلاكية، احتجاجا على كبار التجار ومستوردي المواد الغذائية الذين تجاهلوا انخفاض سعر الدولار حوالى 30 في المئة منذ أسبوعين.
وفي سياق متصل وعدت وزارة الاقتصاد بمفاجأة، وصفتها ب" العيار الثقيل"، بحق عدد كبير من السوبرماركات المخالفة لجدول اسعار السلع، حيث من المتوقع ختمها بالشمع الاحمر وتوقيف اصحابها الذين باتت اسماؤهم في جعبة النيابة العامة المالية.

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

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