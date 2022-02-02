خلاف المواطنين وأصحاب المولدات الى التصعيد.. هذا ما سيحصل!

يتجه عدد كبير من المواطنين لوقف الاشتراكات بالمولدات الخاصة، في بعض المناطق احتجاجا على التقنين القاسي وارتفاع اسعار الفواتير التي باتت فوق قدرة المواطن في وقت لا تزال الاجور على حالها، وخاصة في البقاع وبيروت والشمال، حيث تخطت الفواتير 3 مليون ليرة كحد أدنى، نتيجة عدم التزام اصحاب المولدات الخاصة بالتسعيرة التي تحددها الدولة للكيلوواط الواحد مع انخفاض ساعات التغذية .