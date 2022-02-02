لبنان

كم كان سعر صفيحة البنزين عندما كان الدولار بـ21 ألفا قبل شهرين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2022 | 03:45
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في الوقت الذي ينتظر اللبنانيون أن ينخفض سعر البنزين مع انخفاض سعر صرف الدولار  في السوق الموازية، فان السعر يستمر  بالارتفاع
اليوم يسجل سعر الصرف نحو 20 ألف ليرة للدولار الواحد وحتى أقل، وفي المقابل تباع  صفيحة بنزين 95 أوكتان ب353 الف ليرة.
وفي عودة الى بداية شهر تشرين الثاني الماضي، حين كان يتراوح سعر الصرف ما بين 20900 و21000 ليرة، اي تقريبا مثل اليوم، كانت سعر صفيحة البنزين ب 304 ألف ليرة  (في 3 تشرين الثاني 2021) أي أقل بنحو 50 الف ليرة من السعر الحالي لها.
ويبرر المعنيون بملف المحروقات استمرار ارتفاع السعر  بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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