طعن إمرأة بسكين ثم أطلق النار وهرب... هذا ما حصل في صيدا!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجهول بمهاجمة امرأة بسكين قرب جامع الزعتري في صيدا، وأصيبت بعدة طعنات في أنحاء جسدها.وقد قام المهاجم بإطلاق النار في الهواء الطلق، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.وقد أسعفت من قبل الصليب الأحمر وفوج الانقاذ الشعبي، ونقلت إلى مستشفى صيدا الحكومي.كما حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادث.