قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء.. هذا ما قاله الوزراء عن المداولات

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وقبيل الدخول الى الجلسة قال وزير الطاقة وليد فياض: لا أريد سلفة الكهرباء "إذا كانت شحادة" وأنا أتحدّث عن خطة واضحة تبدأ بزيادة ساعات التغذية وبعدها تتمّ زيادة التسعيرة.وحول ما يحكى عن زيادة التعرفة في قطاع الاتصالات قال وزير الاتصالات جوني القرم: لا أريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء ورفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش.في المقابل، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أنه لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر "رح يولّع البلد" لأنّ المواطنين لا يحتملون هكذا زيادات.وفي موضوع الدولار الجمركي قال وزير المالية يوسف الخليل: "هلّق بتعرفوا".