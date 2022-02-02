متقاعدو قوى الأمن قرروا تأجيل تحركهم غدا

أعلن تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي تأجيل التحرك الذي كان مقررا غدا، "بسبب الظروف التي تمر بها البلاد لا سيما التحرك الذي اعلنه اتحاد نقابات النقل البري والاتحاد العمالي العام بتاريخ ٢-٢-٢٠٢٢ والذي سيشمل قطع كافة الطرقات في معظم المناطق".ولفت التجمع في بيان، إلى أن الموعد الجديد لتحركهم "سيحدد في حينه".