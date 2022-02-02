طليس يحذر: إما بت النقاط الخلافية أو التصعيد

أمل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس: "التوصّل إلى حلّ اليوم وألا نضطرّ للقيام بخطوات تالية أخرى والخطوات التصعيديّة لن تكون على حساب المواطنين".



وخلال جولة له اليوم بالتزامن مع تحرّك "قطاع النقل" وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، لفت طليس إلى أنه: "يجب أن يبتّ مجلس الوزراء بكافة المواضيع الملحّة خصوصاً اتفاق دعم قطاع النقل البرّي وفق الآلية المتفق عليها وقمع المخالفات وإعفاء السيارات العمومية من رسم الميكانيك والمعاينة وحلّ أزمة الشاحنات المبرّدة والنقل الخارجي".