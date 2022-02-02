زحمة سير خانقة في هذه المناطق...تجنبوها!

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عددا من المناطق في بيروت وضواحيها تشهد زحمة سير كثيفة نتيجة قطع الطرق من قبل السائقين بواسطة آلياتهم.



والمناطق المقطوعة حتى الساعة هي: تقاطع الكفاءات، تقاطع السفارة الكويتية، جريدة النهار في ساحة الشهداء، تقاطع بشارة الخوري، برج الغزال - الرينغ، مصرف لبنان الحمرا، ساحة الشهداء باتجاه القاعدة البحرية ومثلث خلدة.