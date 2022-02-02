لبنان

عبود بحث وجمعية فرح العطاء في استكمال أعمال ترميم المنازل

Lebanon 24
02-02-2022 | 04:13
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان الآتي:
"زار نقيب المحامين السابق ملحم خلف ورئيس جمعية فرح العطاء مارك طربيه، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي،في حضور رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني ، حيث تم خلال اللقاء البحث في استكمال أعمال ترميم المنازل التي تضررت في منطقة الكرنتينا جراء انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة الى إنجاز أعمال البنى التحتية وتأهيل الأرصفة في منطقة المدور، بحيث تصبح هذه المنطقة  نموذجية بإمتياز في الفترة المقبلة.

كما وقع المحافظ عبود ورئيس جمعية "فرح العطاء" مارك طربيه عقدا بالمشاركة، لإنشاء مركز اجتماعي لتأهيل الشباب وإشراكهم في النشاطات والعمل الاجتماعي بإدارة جمعية فرح العطاء.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ مدينة بيروت الى جمعية "فرح العطاء" ممثلة برئيسها درعا تكريمية عربون شكر لما قامت به من أعمال بعد انفجار مرفأ بيروت،  وبخاصة ترميم مبنى فوج اطفاء مدينة بيروت ".
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