لبنان

إصابة 4 أشخاص بجروح بين دير عمار والمنية... ما السبب؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 04:15
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أصيب 4 أشخاص جروح ورضوض نتيجة انقلاب "بيك أب" على الطريق الفاصل بين بلدة دير عمار والمنية محلة كرم الأخرس، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف جمعية "سبل السلام" والصليب الأحمر اللبناني الى المكان وعملت على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.
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