الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 7 / 2 / 2022 ولغاية 18 / 2 / 2022 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب - غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة".وفي بيان ثان، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 25 / 2 /2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان ثالث، اشارت الى انه بتاريخي 3 و10 / 2 / 2022، ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في المناطق التالية: إهمج، كفرفالوس ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".