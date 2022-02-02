وقفة تضامنية لعمال وأجراء مرفأ طرابلس: نرفض هذا الوضع!

نفذ عمال وأجراء مرفأ طرابلس وقفة تضامنية أمام مقر النقابة في حرم المرفأ، رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وسياسة تجويع الناس المتمثلة برفع الدعم عن المواد الأساسية لاسيما المحروقات والدواء والقمح، وذلك تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، ورئيس نقابة عمال مرفأ طرابلس أحمد السعيد، وتضامنا مع دعوة اتحاد النقل البري في لبنان.وأكد السعيد في كلمة التضامن مع الاتحاد العمالي العام ونقابات السائقين العموميين، وقال: "نشاركهم صرختهم فمطالبهم محقة"، شاكرا لقيادة الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية وقيادة الجمارك والأمن العام جهودهم في سبيل الحفاظ على أمن المرفأ.