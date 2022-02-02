لبنان

لقاء بين سلام وفرونتسكا...وهذا ما تم عرضه!

Lebanon 24
02-02-2022 | 04:37
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استقبل الرئيس تمام سلام في دارته في المصيطبة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان السيدة جوانا فرونتسكا وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
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