لقاء بين سلام وفرونتسكا...وهذا ما تم عرضه!

استقبل الرئيس تمام سلام في دارته في المصيطبة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان السيدة جوانا فرونتسكا وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.