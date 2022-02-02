السفيرة الأميركية في قاعدة بيروت البحرية!

زار نائب رئيس الأركان للعمليات وقائد القوات البحرية وقائد قاعدة بيروت البحرية بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا سفينتي خفر السواحل الأميركية في قاعدة بيروت البحرية في إطار تدريب عناصر من القوات البحرية على استخدام مراكب ستقدم هبة للجيش خلال عام ٢٠٢٢.