سفير النمسا تفقد المشروع الزراعي في قرى الأطفال SOS- كفرحي

استقبلت جمعية قرى الأطفال SOS في لبنان - قرية كفرحي، سفير النمسا في لبنان الدكتور رينيه آمري، في جولة تفقدية للمشروع الزراعي الذي جرى تنفيذه بتمويل من السفارة.وكان في استقبال السفير آمري رئيس مجلس إدارة الجمعية ناجي يوسف جبران والمديرة الوطنية زينا رويهب وبعض أعضاء فريق العمل وممثلون عن جمعية Artists for Children.ويهدف المشروع الى تأمين الاكتفاء الذاتي لجمعية قرى الأطفال SOS في لبنان في ما يخص الخض والفاكهة عبر تركيب خيم بلاستيكية في القرية. وقد تم تنفيذه بمساعدة خبراء من جمعية Fair trade Lebanon التي تعنى بدعم المشاريع الزراعية للجمعيات والأفراد في لبنان.