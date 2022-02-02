الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والثانوي مستمرون في اعتصامهم امام سرايا الهرمل!

استمر اعتصام الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والاساسي والثانوي، أمام سرايا الهرمل الحكومية، مؤكدين التزامهم الإضراب المفتوح والاعتصام. وحملوا لافتات عددت مطالبهم، معلنين انهم قد يضطرون الى اتخاذ خطوات تصعيدية حتى تحقيق هذه المطالب.