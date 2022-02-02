الراعي يلتقي غالاغير في بكركي

وصل وزير خارجية الفاتيكان المونسينيور بول ريشارد غالاغير الى الصرح البطريركي في بكركي، يرافقه السفير البابوي المونسينيور جوزيف سبيتاري، ويلتقي في هذه الاثناء، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي واساقفة الطائفة خلال انعقاد الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة.