لبنان

ما هي الطرقات المقطوعة في بيروت؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 05:04
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي:
- تقاطع بشارة الخوري
- برج الغزال
- مصرف لبنان الحمرا
- ساحة الشهداء باتجاه القاعدة البحرية
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طرقات مقطوعة

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