مستشفى رفيق الحريري: لتحييد القطاع الصحي عن أعمال العنف

استنكرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في بيان "الإعتداء الذي تعرض له الجسم الطبي والتمريضي يوم أمس من هجوم وتكسير وضرب أثناء تقديمهم العناية الطبية للمرضى في مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإماراتي - اللبناني في "البيال" الذي تديره المستشفى، ما أدى الى إصابات بين العاملين من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري على خلفية وفاة أحد المرضى".وتؤكد الإدارة، أن القطاع الصحي يعمل بكل ما لديه من طاقات بشرية ومادية كما تؤكد ضرورة تحييده عن كل اعمال العنف الجسدية والمعنوية، بخاصة إنه ليس مسؤولا عن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وتطالب الجهات القضائية المختصة إنزال أقصى العقوبات في حق المعتدين".