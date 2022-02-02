لبنان

عملية سرقة داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن الكريم (صورة)

Lebanon 24
02-02-2022 | 05:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام  احد الاشخاص منذ بعض الوقت بالدخول الى معهد لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة ابي سمراء في طرابلس، وتحديدا الى مبنى مدرسة "الارز الرسمية" سابقاً، حيث أقدم على سرقة حقيبة تحتوي على جهاز "لابتوب" وحقيبة يد عائدة لاحدى المعلمات.
 


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