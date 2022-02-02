ماراتون فايزر في بلدية الهرمل

اعلنت بلدية الهرمل في بيان، انه "بالتعاون مع منظمة ميدير ووزارة الصحة العامة ضمن الحملة الوطنية، عن إقامة ماراتون للتلقيح ضد فيروس كورونا نوع فايزر، من عمر 12 سنة وما فوق، وذلك يوم الجمعة في 4 شباط في مقر البلدية، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر من دون موعد مسبق"، داعية الاهالي الى "المبادرة لاخذ اللقاح الذي يساهم في الوصول الى المناعة المجتمعية، مع فائق تقديرنا لوعيكم الصحي".