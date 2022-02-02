وقفة احتجاجية لاهالي الخيام لارتفاع فاتورة اشتراك المولدات والمطالبة بضبط الاسعار

نفذ عدد من اهالي بلدة الخيام وقفة احتجاجية، امام مبنى البلدية، "اعتراضا على ارتفاع كلفة فاتورة اشتراك المولدات غير المبررة"، وعبروا عن إستيائهم من "غياب الشفافية من قبل لجنة المولدات".ورفع الاهالي يافطات تطالب البلدية بالنظر بوضع الناس في هذه الأيام الصعبة وتؤكد ان فاتورة الاشتراك قد تخطت المعقول، وانه من المفروض أن يكون الاشتراك التابع للبلدية في خدمة البلد واهلها وان لا يبغى الربح.كما طالب الاهالي وزارة الاقتصاد بـ"التحرك العاجل لضبط الأسعار المتفلتة في المحال التجارية والسوبرماركات بسبب وجود فروقات واضحة بين متجر وآخر في نفس البلدة".