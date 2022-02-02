لبنان

عمره لا يتخطى الـ30... هكذا فارق الحياة (صور)

Lebanon 24
02-02-2022 | 06:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "اسماعيل العويك"  متاثرا بجراحه بعد تعرضه لحادث سير داخل بلدة ديرعمار.
 
 
 
 
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دير عمار

حادث سير

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