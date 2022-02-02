لبنان

قهوة وزيارات... دارت المحركات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2022 | 06:25
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على رغم الخطوات الانتخابية الخجولة، بدأ بعض الشخصيات المحتمل ترشحها لخوض المعركة النيابية تحركاتها، اذ بدا لافتا عودة أحد المرشحين السابقين، والذي من المحتمل ان يعاد ترشيحه من قبل تياره، الى بلدته في قضاء زغرتا، حيث يمضي أياما اطول من أيام عطلة نهاية الأسبوع متنقلا بين الأهل والجيران وقيامه بكل أنواع الواجبات، لتحلّ القهوة ومعها الحديث السياسي طبقا اساسيا في مختلف الزيارات.

لبنان

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