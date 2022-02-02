محاضر ضبط واقفال لبعض السوبرماركات... اليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام البيان الآتي:



بتوجيه وطلب من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قام مدير عام وزارة الاقتصاد الاستاذ محمد ابو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة امنية، بجولة رقابية على محلات السوبرماركت. وتم تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار بحق المخالفين كما إقفال عدد من السوبرماركت بإشراف القضاء المختص.