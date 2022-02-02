بوحبيب بحث وشيا في زيارتي الكويت وتركيا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء البحث في نتائج زيارة الوزير بو حبيب الكويت، والزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي لتركيا، كما تناول البحث موضوع تأمين التيار الكهربائي والعمل على تسهيل الامور مع مصر.