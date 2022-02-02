تزامناً مع اضراب النقل البري.. هذا ما يحصل!

تزامناً مع الاضراب الذي تنفذه قطاعات النقل البري، أبدى بعض الاتحادات المشاركة امتعاضه من استمرار الاضراب لـ3 أيام اعتراضاً منهم على اقفال الطرق في وجه المواطنين الذين لم يعد في إمكانهم تحمل الخسائر.وعلم "لبنان 24" من مصادر متابعة أنّ هذه التحركات على الأرض لن تجدي نفعاً، إذ أنه لغاية اليوم يبدو أن صندوق النقد الدولي غير موافق على مشروع الدعم المقدّم من الاتحادات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والذي يقضي بتغطية المشروع من خلال قرض عبر البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار.