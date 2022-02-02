عون: اللعبة أصبحت في مرحلتها الاخيرة

ورفض عون أمام الوفد "تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين"، وقال: "نعمل بجهد لمنع ذلك".

وأضاف: "نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول الى نتائج وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي الى الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون".

وأكّد عون أنّ "اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن الكارثة".

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل المنتخب حديثاً برئاسة ناجي الخازن، واطلع منه على اوضاع الكتاب العدل ومطالبهم.