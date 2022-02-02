لبنان

عون: اللعبة أصبحت في مرحلتها الاخيرة

Lebanon 24
02-02-2022 | 06:46
A-
A+
Doc-P-914101-637794066102343576.jpg
Doc-P-914101-637794066102343576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل المنتخب حديثاً برئاسة ناجي الخازن، واطلع منه على اوضاع الكتاب العدل ومطالبهم.
 
 
ورفض عون أمام الوفد "تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين"، وقال: "نعمل بجهد لمنع ذلك".
 
 
وأضاف: "نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول الى نتائج وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي الى الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون".
 
 
وأكّد عون أنّ "اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن الكارثة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-02-02
10:29 | 2022-02-02
10:16 | 2022-02-02
10:15 | 2022-02-02
10:10 | 2022-02-02
10:09 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website