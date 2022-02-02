إنزال الركاب من السيارات.. هذا ما يفعله سائقون في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان السائقين العموميين مستمرون في تحركهم في مختلف المناطق، وعمدوا في بيروت الى إنزال الركاب من السيارات العمومية التي لم تلتزم قرار الاتحاد. كما تم انزال الركاب أيضا من "الفانات".