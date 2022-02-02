لبنان

إنزال الركاب من السيارات.. هذا ما يفعله سائقون في بيروت

Lebanon 24
02-02-2022 | 07:16
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان السائقين العموميين مستمرون في تحركهم في مختلف المناطق، وعمدوا في بيروت الى إنزال الركاب من السيارات العمومية التي لم تلتزم قرار الاتحاد. كما تم انزال الركاب أيضا من "الفانات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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