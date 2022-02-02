بوشكيان تابع مع حميه تأمين طريق ترشيش - البقاع

عرض وزير الصناعة جورج بوشكيان مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه ضرورة فتح طريق عام ترشيش - زحلة وتفادي انقطاعها المستمر بسبب ضيقها وحصول بعض الانهيارات على جوانبها وبعض التشققات في الصخور التي سببها تراكم الثلوج.وأكد بوشكيان أن "الطريق شريان حيوي يربط بيروت بالمتن والبقاع، ومن الواجب ابقاؤه سالكا لتسهيل مرور المواطنين والمحافظة على سلامتهم".وأوعز الوزير حميه إلى المسؤولين في الوزارة العمل على فتح الطريق وتأمينها بشكل متواصل.