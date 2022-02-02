السنيورة التقى فرونتسكا وبحثا في الاوضاع الراهنة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة ظهر اليوم في مكتبه في بلس، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات الثنائية مع الامم المتحدة.