لبنان

السنيورة التقى فرونتسكا وبحثا في الاوضاع الراهنة

Lebanon 24
02-02-2022 | 07:36
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة ظهر اليوم في مكتبه في بلس، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات الثنائية مع الامم المتحدة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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02/02/2022 17:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24

يوانا فرونتسكا

فؤاد السنيورة

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