إقفال جميع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية يوم 14 شباط

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المذكرة رقم 3/2022، التي تنصّ على إقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الاثنين الواقع فيه 14-2-2022، وذلك في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الابرار.