رابطة أطباء الاسنان بقاعا: هل المطلوب تفريغ البلد؟

نفذت "رابطة أطباء الأسنان" في البقاع اعتصاما أمام قصر عدل زحلة، إحتجاجا على الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الطبيب ايلي جاسر في أبلح. وألقى رئيس الرابطة الدكتور خالد الصلح، كلمة قال فيها:"ان رابطة اطباء الاسنان في البقاع تدين وتستنكر الجريمة النكراء التي أرتكبت عن سابق تصور وتصميم في حق الدكتور إيلي ميشال جاسر والتي إن دلت على شيء تدل على غياب الشريعة والقانون وتحلل الدولة والتخلي عن مسؤولياتها في حماية الطبيب الذي اصبح مكسر عصا.اننا في رابطة اطباء الاسنان في البقاع، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية ان تسرع بإنزال أشد العقوبات في حق الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة بدم بارد".