لبنان

رابطة أطباء الاسنان بقاعا: هل المطلوب تفريغ البلد؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 08:10
A-
A+
Doc-P-914123-637794108780449913.png
Doc-P-914123-637794108780449913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نفذت "رابطة أطباء الأسنان" في البقاع اعتصاما أمام قصر عدل زحلة، إحتجاجا على الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الطبيب ايلي جاسر في أبلح. وألقى رئيس الرابطة الدكتور خالد الصلح، كلمة قال فيها: 
"ان رابطة اطباء الاسنان في البقاع تدين وتستنكر الجريمة النكراء التي أرتكبت عن سابق تصور وتصميم في حق الدكتور إيلي ميشال جاسر والتي إن دلت على شيء تدل على غياب الشريعة والقانون وتحلل الدولة والتخلي عن مسؤولياتها في حماية الطبيب الذي اصبح مكسر عصا.
 
اننا في رابطة اطباء الاسنان في البقاع، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية ان تسرع بإنزال أشد العقوبات في حق الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة بدم بارد".
 
اننا نشكر جميع اطباء الاسنان الذين توقفوا عن العمل اليوم". 

وتابع:"حتى لو تم توقيف القاتل فنحن في نقابة اطباء الاسنان لدينا خوف لان هناك محسوبيات وصفقات في هذا البلد، وهذا ليس اول اعتداء يطال الجسم الطبي.
الطبيب بات مهددا اليوم، فإما الهجرة واما الوقوع ضحية لهذه الاعمال، فهل مطلوب تفريغ البلد من الناس؟، وخاصة من هذه الفئة".وهل قدر الطبيب الوحيد هو ان يرحل عن هذا البلد؟
 
وختم الصلح :"الطبيب الضحية ايلي جاسر اختار ان يكون وطنيا وان يبقى في وطنه فهل هكذا يكون قدره؟".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2022-02-02
10:29 | 2022-02-02
10:16 | 2022-02-02
10:15 | 2022-02-02
10:10 | 2022-02-02
10:09 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website