لبنان

وهاب: الشام... الشام مهما طال السفر

Lebanon 24
02-02-2022 | 08:15
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"الشام الشام مهما طال السفر".
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