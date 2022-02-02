لبنان

بعد اطلاقهما النار على احد المواكب... الجيش يقبض عليهما

Lebanon 24
02-02-2022 | 08:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من مخابرات الجيش في منطقة البقاع الشمالي بتوقيف كل من "ث.أ" و"ف.أ" المطلوبين بجرم إطلاق النار على موكب مصطفى الحجيري المعروف بـ"أبو طاقيه" و قتل أحد الشباب من آلـ "الحجيري".
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البقاع

الحجيري

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