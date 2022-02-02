بعد اطلاقهما النار على احد المواكب... الجيش يقبض عليهما

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من مخابرات الجيش في منطقة البقاع الشمالي بتوقيف كل من "ث.أ" و"ف.أ" المطلوبين بجرم إطلاق النار على موكب مصطفى الحجيري المعروف بـ"أبو طاقيه" و قتل أحد الشباب من آلـ "الحجيري".