لبنان

مطلوب بجرائم مخدرات... هذا مصيره

Lebanon 24
02-02-2022 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو " ع. أ"  من امام أحدى عيادات أطباء الأسنان في منطقة رياق.
 
يذكر ان " ع. أ"  مطلوب للقضاء بعدة جرائم مرتبطة بالمخدرات.
 
 
 
 
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مخدرات

رياق

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