مطلوب بجرائم مخدرات... هذا مصيره

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو " ع. أ" من امام أحدى عيادات أطباء الأسنان في منطقة رياق.

يذكر ان " ع. أ" مطلوب للقضاء بعدة جرائم مرتبطة بالمخدرات.