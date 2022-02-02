المفتي دريان استقبل سفير مصر وتابع شوونا بيروتية وعامة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي. وتم التداول في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.واستقبل المفتي دريان رئيس البعثة الديبلوماسية لجمهورية كازاخستان في لبنان يرجان كاليكينوف الذي سلمع درعا تذكارية عربون محبة وتقدير. وتم البحث في تعزيز التعاون بين البلدين.عراجيوالتقى مفتي الجمهورية النائب عاصم عراجي وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان.والتقى دريان رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، يرافقه النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في الحزب المهندس ابراهيم زيدان والسفير السابق الدكتور بسام نعماني والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح. وتم في خلال اللقاء عرض لشؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.مخاتير بيروتواستقبل المفتي دريان وفدا من مخاتير بيروت برئاسة المختار مصباح عيدو، وتم البحث في الشؤون البيروتية والأوضاع الاجتماعية والمعيشية وضرورة اجراء لانتخابات النيابية في موعدها.جمعية متخرجي المقاصدواستقبل المفتي دريان وفدا من الهيئتين الإدارية والاستشارية لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت، برئاسة مازن شربجي الذي قال بعد اللقاء: "جئنا اليوم إلى دار الفتوى لسماع رأي صاحب السماحة والتزود بتوجيهاته. هذه التوجيهات التي كنا وما زلنا نثق بها وبحكمتها ودورها الوطني الجامع والحريص على ثوابت اللبنانيين. هذه الدار التي طالما ارتبطنا معنويا وروحيا بها على مر الزمن، نعيد تأكيدنا اليوم على الارتباط الوثيق للمقاصديين بها وبسيدها سماحة المفتي، وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية ومن تحت قبة هذه الدار".