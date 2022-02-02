لبنان

انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير

Lebanon 24
02-02-2022 | 09:42
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انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الرئيس نجيب ميقاتي والتي تم خلالها استكمال مناقشة الموازنة العامة للعام 2022.
 
وتعقد غدا عند الساعة التاسعة صباحا جلسة جديدة في السراي الكبير لمتابعة دراسة بنود الموازنة. 
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