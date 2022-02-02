حميه تناول مع نظيره ووزير البيئة التركي في أنقرة سبل تعزيز الاتفاقات الموقعة وإقامة مشاريع حيوية في لبنان

عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعين متتاليين مع نظيره التركي وزير النقل والبنية التحتية ADIL KARAISMILGLU ووزير البيئة والتنظيم المدني والتغير المناخي MURAT KURAM، في سياق الزيارة الرسمية التي أجراها بالأمس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى تركيا، يرافقه عدد من الوزراء، حيث عقدت اجتماعات عدة بين الوزراء ونظرائهم الأتراك.KARAISMILGLUوبحث حميه في لقائه مع KARAISMILGLU، في مجموعة من القضايا والمشاريع التي تعنى بها الوزارة وسبل تعزيز بعض الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصا في مجال النقل البري والبحري".وأبدى الوزير KARAISMILGLU "كل الاستعداد للتعاون مع الجانب اللبناني لما فيه المصلحة المشتركة في مجال تفعيل عملية النقل البحري بين البلدين".كما تناول البحث "إمكانية العمل على مشاريع مذكرات تفاهم وإبرام بعض الاتفاقات في بعض القطاعات التي تعنى بها الوزارتين في كلا البلدين".وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، تطرق حميه مع نظيره التركي إلى "مشروع إعادة إحياء خطوط سكك الحديد في لبنان"، مؤكدا على نظيره "استعداد لبنان للتعاون مع أي شركة تركية تعنى بسكك الحديد وتكون مهتمة بالاستثمار في لبنان".بدوره ابدى الوزير KARAISMILGLU "استعداد تركيا للمساعدة في هذا القطاع"، مبديا استعداد وزارته "للتعاون وتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لدراسة المشروع وتاليا الاستثمار به".وأثار الوزير حميه مع نظيره التركي أيضا "إمكانية تقديم تركيا باصات للنقل العام المشترك للبنان، كهبة مقدمة من الحكومة التركية"، ليؤكد الوزير التركي بأنه "سيتم دراسة الأمر وإفادة لبنان حول القرار التركي بهذا الشأن".كما طرح الوزير حميه "إمكانية استفادة مطار رفيق الحريري الدولي من بعض التجهيزات التي كانت تستخدم في مطار أتاتورك الدولي"، ليؤكد KARAISMILGLU أن "بلاده ستكون متجاوبة مع المطالب اللبنانية ضمن الامكانيات المتوافرة".وفي ختام اللقاء، وجه حميه لنظيره التركي دعوة لزيارة لبنان، ليبدي الوزير التركي استعداده للقيام بها.KURUMثم عقد الوزير حميه اجتماعا ثانيا مع الوزير KURUM، بحث معه في "مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الخدمات الحضرية"، حيث أبدى الوزير KURUM "كل الاستعداد لنقل الخبرات التركية في ما خص التنظيم المدني إلى الجانب اللبناني"، وتم الاتفاق على "تشكيل لجنة من الوزارتين المعنيتين، من أجل توقيع هذه المذكرة والسير بتنفيذها".وطرح حميه على الوزير التركي "فكرة إنشاء مجمع واحد لوزارة الاشغال العامة والنقل يضم المديريات جميعها التابعة للوزارة وإمكانية مساعدة تركيا في هذا الإطار".وفي ختام اللقاء تم توجيه دعوة من الوزير حميه للوزير KURUM لزيارة لبنان، مؤكدا قبوله الدعوة.