إلى الطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية عن العودة للدراسة غدا

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن "يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة".



ودعا الحلبي المدارس والمؤسسات التربوية كافة، إلى تكثيف الدروس ابتداء من صباح غد لتعويض الفاقد التعليمي.