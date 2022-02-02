لبنان

بيان هامّ لنقابة أصحاب السوبرماركت عن أسعار السلع... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 10:29
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أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان، بياناً توجهت فيه الى "الرأي العام اللبناني" مؤكدة حرصها "الشديد على زبائنها الكرام، الذين كانوا دائماً وسيبقون شركاء حقيقيين للسوبرماركت في مهمة خدمتهم وتأمين حاجتهم الاستهلاكيه على مبدأ التنافس الحر، الذي يستفيد منه المستهلك بشكل مباشر".

وقالت النقابة في بيانها: "ان الثقة التي تراكمت عبر سنوات من الجهد والعمل مع زبائننا والالتزام بالمهنية والإحتراف لن يثنينا عنها حملات مشبوهة معروفة الاهداف".

وأضافت: "لقد اثبتت نقابة أصحاب السوبرماركت خلال الأزمات المتتالية، التي تعرض لها البلد والمواطنون والقطاع في السنتين الماضيتين لا سيما الأزمة المالية الخانقة، وجائحة كورونا، أنها كانت على قدر المسوؤلية الانسانية والمجتمعية"، مشيرة الى أنه و"نتيجة لحالة الانهيار المالي الحاصل والأزمات المتتالية تكبدت السوبرماركت خسائر متتالية من رساميلها".

وأكدت النقابة أنه "على الرغم من كل الخسائر والضغوط كنا دائماً إدارات وموظفين، في الخطوط المتقدمة، لكن وكأن المطلوب التضحية بنا والإساءة الينا أمام مجتمعنا وتحميلنا مسؤولية الفشل في معالجة أكبر أزمة اقتصاديه يواجهها لبنان".

وأعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت أنها "تؤكد التزامها بمبدأ التنافس الحر لتأمين أفضل الأسعار والخدمات للمستهلكين، وهي تقوم  بنشر أسعار السلع دعما للشفافية".
 
وشددت على أن "السوبرماركت قامت بتخفيض أسعار آلاف السلع فور تسلمها لوائح الاسعار الجديدة من الموردين وما زلنا نخفضها وبشكل يومي"، مؤكدة أن "صالاتنا مفتوحة أمام الجهات الرسمية للتفتيش والمراقبة".
 
وأكدت النقابة "استمرارها في تقديم أفضل الأسعار والخدمات للمواطنين وبشفافية تامة"، متعهدة "الاستمرار في بناء الثقة والبقاء في خدمة المواطن والوطن بكل ثقة ومحبة".

لبنان

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