قائد الجيش استقبل قائد العمليات المشتركة الإيطالية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات المشتركة الإيطالية الجنرال Francesco Paolo FIGLIUOLO ، بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل.