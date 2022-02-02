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لبنان
17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. والإصابات تتخطى عتبة الـ10000
Lebanon 24
02-02-2022
|
11:21
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 10760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 939282.
كما وسجل لبنان 17 حالة وفاة بكورونا ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9638.
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