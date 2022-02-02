لبنان

أهالي بسري والجوار قطعوا الطريق عند الجسر احتجاجا على زيادة التقنين في التيار

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:31
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قطع أهالي بلدة بسري والقرى المجاورة الطريق عند جسر بسري، احتجاجا على زيادة التقنين في التيار الكهربائي، نتيجة اشراك اقليم التفاح واقليم الخروب بالكهرباء ما ادى الى شح وزيادة في التقنين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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بسري

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