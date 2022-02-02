لبنان

وزير الداخلية عرض مع ديل كول التطورات في الجنوب

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:35
A-
A+
Doc-P-914174-637794239167020132.png
Doc-P-914174-637794239167020132.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، القائد العام لقوات "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول، بحضور محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو.
 
وتم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في الجنوب. كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق القائم بين اليونيفيل والأجهزة الأمنية اللبنانية.
 
وأكد مولوي "حرصه على استمرار التعاون بين اليونيفيل والدوائر التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، لا سيما على مستوى محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية والبلديات"، مثنيا على "الدور الذي تقوم به قوات اليونيفيل إن على الصعيد الأمني لجهة تأمين الاستقرار في الجنوب أو على الصعيدين الإنمائي والإنساني".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:09 | 2022-02-02
15:38 | 2022-02-02
14:55 | 2022-02-02
14:42 | 2022-02-02
14:39 | 2022-02-02
13:34 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website