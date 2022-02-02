لبنان

معلوف تابع مع الجسر مشاريع انمائية في قضاء المتن

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:38
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أعلن المكتب الاعلامي للنائب ادي معلوف في بيان، أنه "استكمالا لاجتماعه برئيس مجلس الوزراء، ومتابعته مع وزير البيئة ملف مطمر الجديدة، بحث النائب معلوف مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر في الحلول المتاحة لعدم تكرار كارثة النفايات في شوارع المتن الشمالي وذلك قبيل امتلاء مطمر الجديدة في الاشهر القليلة المقبلة. كما جرى البحث خلال الاجتماع في الخيارات لاستكمال الأشغال في سد بقعاتا، لا سيما موضوع إطلاق مناقصات تنفيذ مشروع جر المياه من السد الى خزانات بحنس مع إنشاء محطة تكرير للمياه. وقد تطرق المجتمعون أيضا الى أمور ومشاريع إنمائية اخرى".
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