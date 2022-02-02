سرقوه بقيمة ثلاثين ألف دولار!... هذا ما حصل في البقاع الشمالي

أقدم مجهولون في بلدة جديدة الفاكهة في البقاع الشمالي على سرقة محتويات معمل العرق والنبيذ الذي تعود ملكيته لشخص من ال عون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد قدرت قيمة المسروقات بثلاثين ألف دولار اميركي.