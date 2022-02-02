لبنان

بعد الجريمة التي تعرّض لها طبيب الأسنان ايلي جاسر... ماذا أعلنت نقابة الأطباء في بيروت؟

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:49
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استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت "اشد الاستنكار الاعتداءات المتكررة ‏‏على الجسم الطبي والتمريضي والاستشفائي، وآخرها فصولًا الجريمة المروعة التي تعرّض لها طبيب الأسنان  ايلي جاسر والتي اودت بحياته، وتتضامن مع نقابتي أطباء الأسنان وكافة القطاعات الصحية في لبنان. ‏ وتطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدي المعروفة هويته بالاسم وإلقاء القبض عليه وتوقيفه وإحالته الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏به صونا للحق والعدالة ، وحفاظا ‏على الجسم الطبي وكرامته، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان".
 
وقالت في بيان: "كما تطالب نقابة الاطباء بضرورة  تأمين الحماية الامنية والعسكرية والاعلامية والقانونية اللازمة للقطاع الصحي ، والمحافظة على الذين لا يزالون يمارسون مهنتهم في وطنهم ، متحدّين بذلك كل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون". 

وأضافت: "‏ان ما ارتكب بحق العديد من أعضاء الجسم الطبي بالضرب والقتل، يحثنا أكثر من أي وقت مضى، على المطالبة بضرورة إقرار ‏مشاريع قوانين حصانة الاطباء وتنفيذ القوانين الصادرة في ما يتعلق بسجن المعتدين بالسرعة اللازمة ووضع حد لهذه التعديات".  
  
‏وتمنت النقابة "على وسائل الإعلام أن تلعب، بالتنسيق مع النقابات المهنية الصحية ،دور الشريك في هذا المجال من خلال إطلاق حملة توعية تركز على الدور المحوري للعاملين في القطاع الصحي فلا يتم التشهير بهم او بالصروح الاستشفائية التي يعملون فيها". 
وقالت: "رحم الله الدكتور ايلي جاسر وحمى لبنان وأهله من المزيد من المصائب". 
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