14
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد الجريمة التي تعرّض لها طبيب الأسنان ايلي جاسر... ماذا أعلنت نقابة الأطباء في بيروت؟
Lebanon 24
02-02-2022
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت "اشد الاستنكار الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي والتمريضي والاستشفائي، وآخرها فصولًا الجريمة المروعة التي تعرّض لها طبيب الأسنان ايلي جاسر والتي اودت بحياته، وتتضامن مع نقابتي أطباء الأسنان وكافة القطاعات الصحية في لبنان. وتطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدي المعروفة هويته بالاسم وإلقاء القبض عليه وتوقيفه وإحالته الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات به صونا للحق والعدالة ، وحفاظا على الجسم الطبي وكرامته، خصوصا بعد تفاقم أزمة هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان".
وقالت في بيان: "كما تطالب نقابة الاطباء بضرورة تأمين الحماية الامنية والعسكرية والاعلامية والقانونية اللازمة للقطاع الصحي ، والمحافظة على الذين لا يزالون يمارسون مهنتهم في وطنهم ، متحدّين بذلك كل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".
وأضافت: "ان ما ارتكب بحق العديد من أعضاء الجسم الطبي بالضرب والقتل، يحثنا أكثر من أي وقت مضى، على المطالبة بضرورة إقرار مشاريع قوانين حصانة الاطباء وتنفيذ القوانين الصادرة في ما يتعلق بسجن المعتدين بالسرعة اللازمة ووضع حد لهذه التعديات".
وتمنت النقابة "على وسائل الإعلام أن تلعب، بالتنسيق مع النقابات المهنية الصحية ،دور الشريك في هذا المجال من خلال إطلاق حملة توعية تركز على الدور المحوري للعاملين في القطاع الصحي فلا يتم التشهير بهم او بالصروح الاستشفائية التي يعملون فيها".
وقالت: "رحم الله الدكتور ايلي جاسر وحمى لبنان وأهله من المزيد من المصائب".
تابع
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
15:52 | 2022-02-01
01/02/2022 03:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:09 | 2022-02-02
مطالب قطاع النقل البري ورفع تغذية الكهرباء... هذا أبرز ما بحثه مجلس الوزراء
15:38 | 2022-02-02
وزير الدفاع الإيطالي: قريبون من لبنان شعباً وجيشاً
14:55 | 2022-02-02
قوى الأمن تقبض على عصابة في ضهور زحلة
14:42 | 2022-02-02
أهالي بلدة فيع نفذوا وقفة احتجاجية في ساحة البلدة اعتراضا على سرقة الأسلاك الكهربائية
14:39 | 2022-02-02
رئيس الجامعة اللبنانية اطلع من ديراني على إنشاء نقابة للنفسانيين
13:34 | 2022-02-02
في عكار... قتلى وجرحى جراء إشكال لهذا السبب
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 22:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact