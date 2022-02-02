مذكرة إقفال في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي: تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الإثنين الواقع فيه 14/2/2022 وذلك في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار.