بلدية عاليه: الكشف على أسعار المواد الغذائية في المحلات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين

أعلنت بلدية عاليه في بيان، أنها "بمواكبة مراقبين من وزارة الاقتصاد، قامت بالكشف على اسعار المواد الغذائية في بعض المحلات والمؤسسات التجارية في المدينة، وتم تسطير محاضر في حق عدد من المؤسسات المخالفة، على أن تستكمل هذه الحملة على مراحل".وطلبت البلدية من "كل المؤسسات التجارية وخاصة الغذائية منها، مراقبة أسعارها وخفضها نسبة الى انخفاض سعر صرف الدولار، تلافيا لاتخاذنا اجراءات قاسية كالاقفال التام للمؤسسات التي لا تلتزم بالتوجيهات"، مؤكدة أنها "ستبقي عينا ساهرة رغم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد".